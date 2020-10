Lite per parcheggio, entra al bar con la pistola (scacciacani) e aggredisce uomo

Un uomo di 52 anni è stato trasportato al pronto soccorso del Bassini dopo esser stato colpito alla testa dal calcio di una pistola. È successo in via Giuseppe Rovani a Sesto San Giovanni nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 18.30 all'altezza del civico 155, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che alla base dell'aggressione ci sia una lite per un parcheggio. Più nel dettaglio il 52enne avrebbe discusso con un 46enne per un posteggio davanti a un tabaccaio. Quest'ultimo si è allontanato, sarebbe andato a casa e lì avrebbe preso l'arma (una pistola scacciacani priva di tappo rosso). E con la pistola in pugno è entrato nella tabaccheria dove dove ha aggredito il 52enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante l'aggressione sono partiti due colpi tutti a salve. Il 52enne è stato soccorso e traportato in codice verde al pronto soccorso del Bassini, le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'aggressore, invece, è stato accompagnato nella caserma di Sesto San Giovanni dagli uomini del Maggiore Saverio Sica. Il 46enne è stato arrestato per minaccia aggravata e porto abusivo di arma, i carabinieri hanno sottolineato che ha precedenti per reati materia stupefacenti, contro patrimonio e associazione per delinquere tipo mafioso.