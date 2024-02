"Ti uccido", lite in strada con un taglierino per una precedenza a Monza

Una discussione per una questione di precedenza per la circolazione stradale e poi la lite con urla, insulti e minacce in mezzo alla strada. Con un taglierino impugnato da un 43enne contro un anziano. Momenti di tensione sabato pomeriggio in via Manzoni a Monza dove un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato e fermato dai passanti mentre stava cercando di colpire a più riprese un pensionato.

L'arresto

In pochi istanti sul posto è giunta una volante della polizia di Stato che ha fermato il 43enne che aveva impignato il taglierino. L'uomo, senza fissa dimora e con precedenti per furti, rapine e detenzione di droga, si è mostrato vago, cercando di non fornire le proprie generalità alla polizia e poi ha mostrato una carta di identità falsa con dati diversi da quelli reali. E così per il 43enne è scattato l'arresto.

Dovrà rispondere del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, per l’aggressione ai danni dell’anziano signore, è stato denunciato per i reati di minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.