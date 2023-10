Pattuglie della polizia locale, carabinieri e soccorsi del 118 in piazza a Seregno. Nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre in piazza Matteotti c'è stato un intervento con un dispiegamento di mezzi e personale in seguito alla segnalazione di una violenta rissa in corso.

La chiamata con la richiesta di soccorso è partita intorno alle 18.30 ma quando gli agenti del comando di piazza Umberto I sono giunti sul posto insieme ai militari dell'Arma e ai sanitari del 118 in piazza c'era solo un uomo, la presunta vittima. Aveva una ferita al volto che ha riferito di aver ricevuto dopo un pugno al volto da parte di un uomo che lo avrebbe aggredito per impossessarsi del denaro che aveva con sé. A essere soccorso è stato un uomo di 32 anni che non è stato poi trasferito in ospedale in quanto aveva riportato solo lievi conseguenze.

In piazza il concentramento di forze dell'ordine e l'ambulanza non sono passati inosservati anche perchè in seguito alla violenta lite sono scattate le indagini per rintracciare il presunto aggressore. Gli agenti insieme ai carabinieri hanno passato al setaccio anche la vicina area abbandonata dell'ex Dell'Orto e sono al vaglio anche le eventuali immagini riprese da qualche telecamera di zona.