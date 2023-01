Lite tra fidanzati al ristorante, arrivano i carabinieri

Una cena finita con l'arrivo dei carabinieri e due ambulanze intervenute nel locale. I militari dell'Arma nella serata di giovedì 5 gennaio sono stati chiamati a Varedo all'interno di un ristorante lungo la Monza-Saronno dove sono giunte alcune pattuglie e i sanitari del 118 al seguito in seguito a una lite. Secondo alcune testimonianze la situazione sarebbe sfuggita di mano quando all'interno del locale sarebbero volati schiaffi insieme a piatti e bicchieri.

In pochi istanti per riportare gli animi alla calma sono giunti sul posto i carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari la lite avrebbe coinvolto una coppia di fidanzati e alcuni familiari. Il personale sanitario del 118 intorno alle 22.36 ha soccorso tre donne tra i 27 e i 50 anni e un 35enne. Ad assistere alla scena sono stati diversi clienti spaventati. Nessuno in seguito all'episodio ha presentato denuncia, specificano dal comando provinciale di Monza e Brianza.