Lite tra vicini per un'ambulanza finisce a sprangate

Prima la sirena di un'ambulanza, poi la lite e le sprangate. E di nuovo le sirene di un mezzo di soccorso. È quello che è successo in via Baracca a Paderno Dugnano nel pomeriggio di domenica 12 marzo dove i sanitari del 118 sono intervenuti due volte i pochi minuti. Prima per un malore di un uomo, poi per un 51enne preso a sprangate al culmine di una lite condominiale.

Tutto è accaduto poco dopo le 14 quando un uomo ha accusato un malore e chiamato il 112. Quando i sanitari sono arrivati hanno trovato la via di accesso alla palazzina ostacolata da un condomino che stava sistemando del materiale edile all'interno del box. Il fatto non è passato inosservato e un vicino di casa (un uomo di 47 anni) ha iniziato a inveire contro il vicino di casa. Col passare dei minuti le parole si sono fatte sempre più grosse e sono culminate con una aggressione fisica.

Il 47enne, nel dettaglio, è salito in casa, ha preso una mazzetta d'acciaio e si è scagliato contro il 51enne. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato al pronto soccorso di Garbagnate Milanese in codice verde per alcune ferite lacero-contuse alla festa; è stato dimesso poche ore dopo con una prognosi di 5 giorni. Il 47enne è stato braccato dai carabinieri e accompagnato in caserma. Per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere e lesioni