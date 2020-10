Monza, rientra a casa ubriaco e urla contro la madre poi litiga coi vicini

I soccorsi del 118 insieme agli agenti della polizia di Stato e i carabinieri domenica sera sono intervenuti in via Marelli a Monza per sedare una lite tra vicini. L'allarme è scattato poco prima delle 21 quando una chiamata di emergenza ha fatto accorrere sul posto l'ambulanza e le forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, a scatenare la lite sarebbe stato un 43enne che rientrando per l'ennesima volta a casa ubriaco avrebbe iniziato a urlare contro la madre. Un connazionale che abita nello stesso stabile, stanco di assistere alla stessa scena continuamente, avrebbe deciso di intervenire invitando l'uomo a mantenere la calma.

I toni però si sono presto accesi e la situazione è degenerata. Ad avere la peggio è stato il43enne che avrebbe riportato un graffio all'addome. Entrambi gli uomini ora potranno decidere se sporgere querela. Nessuno dei due ha dovuto ricorrere alle cure mediche.