Cavenago, la lite per chi deve dormire nel letto singolo finisce a coltellate

Una lite degenerata fino a sfiorare la tragedia. Ieri 8 luglio verso le 17.40 all'interno di un appartamento a Cavenago Brianza in via 24 aprile due uomini hanno cominciato a discutere per chi dovesse occupare l'unica camera della casa con un letto singolo.

Dopo un breve scambio si insulti reciproci uno di loro ha estratto dalla tasca un coltello a serra manico e ha colpito al volto nella guancia destra l'altro. Sul posto presente un connazionale, che nel tentavo di dividerli è stato colpito alla mano destra da un fendente. I due feriti sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate. Sul posto i carabinieri di Vimercate.