Grazie alla generosità delle rete Lorenzo torna a camminare in montagna

Ad aprile aveva lanciato una raccolta fondi on line per acquistare una protesi che gli avrebbe permesso di riprendere una vita normale, e quelle belle camminate in montagna che tanto gli mancavano.

I suoi concittadini, ma non solo, avevano risposto generosamente e adesso Lorenzo ringrazia. Anche attraverso un video dove mostra i grandi progressi fatti grazie al nuovo arto. Il video, condiviso sul gruppo Facebook "Sei di Biassono se..." è la dimostrazione che, alcune volte, i social riescono a fare i miracoli. Lorenzo ringrazia e mostra l'agilità con la quale riesce a percorrere i sentieri di montagna, e il sorriso sul suo volto descrive meglio di ogni parola.

La malattia non lo ha mai fermato

La sua storia aveva commosso la rete. Lorenzo è uno studente di Biassono: frequenta il quinto anno del liceo delle Scienze Umane, e prima della malattia giocava a calcio e a tennis. Quattro anni fa la diagnosi di un osteosarcoma: viene seguito dagli specialisti dell’Istituto dei Tumori di Milano e del Gaetano Pini, sempre nel capoluogo meneghino; poi a giugno del 2020 una recidiva e la necessità di dovergli amputare l’arto fin sopra al ginocchio. A quel punto, però, la vita di Lorenzo cambia: con la protesi la quotidianità non è più la stessa, con tante limitazioni impensabili per un giovane pieno di vita e di voglia di fare.

Una raccolta fondi per acquistare una protesi e sostenere la ricerca

Da qui la necessità di ricorrere a un altro tipo di protesi che, però, è troppo onerosa per le tasche della sua famiglia. Anche se c’è un piccolo contributo da parte dell’Ats, il costo è improponibile. A quel punto Lorenzo ha deciso di affidarsi alla rete: è bastato postare un video, in cui mostra come cambierà la sua vita, per riuscire a raccogliere in pochissimi giorni quei fondi necessari per l’acquisto della protesi. “Una raccolta fondi che ha anche un altro obiettivo – precisava il papà di Lorenzo -. Tutto ciò che verrà raccolto oltre alla cifra utile per acquistare la protesi, verrà donato all’associazione Insiemeperfily onlus”. Il sodalizio è nato nel 2018 e con i suoi progetti sostiene la ricerca sull’osteosarcoma, grazie a un protocollo attivo a Milano.

Lorenzo potrà tornare anche a correre

“Fatemi tornare a camminare come qualsiasi persona normale – spiegava Lorenzo nel video, mentre indossava la sua “nuova” gamba -. La nuova protesi mi permette di fare discese, di alzarmi, di camminare, di andare in bicicletta e persino di fare piccole corse. Aiutatemi a realizzare questo sogno: datemi una gamba”: un appello accorato che, fortunatamente non è rimasto inascoltato. La rete ha fatto il miracolo: in pochi giorni sono stati superati quei 38 mila euro per l’acquisto della protesi che ha cambiato la vita del giovane brianzolo.