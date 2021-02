Luca Attanasio, la nuova palestra del Liceo Majorana di Desio porterà il suo nome

Il Liceo Majorana di Desio inaugurerà presto la nuova palestra, emergenza sanitaria permettendo. Una palestra che verrà ora intitolata a Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo che - il 22 febbraio scorso - ha perso la vita in un tentativo di rapimento.

"Il lutto per l’ambasciatore Luca Attanasio ci ha ferito nel profondo e più passano i giorni più ci rendiamo conto di quanto forte fosse il suo legame col territorio. Aveva raggiunto traguardi professionali di prestigio, ma è sempre rimasto vicino a questa sua Brianza, ai suoi amici di sempre, molti conosciuti sui banchi di scuola" ha detto Luca Santambrogio, presidente della Provincia MB. Proprio per decisione della Provincia, la palestra del liceo porterà il nome dell'ambasciatore. "Aveva frequentato una delle nostre scuole superiori a Desio, proprio la scuola a cui stiamo per consegnare la nuova palestra che abbiamo realizzato in questi mesi di pandemia. Per questo pensiamo che intitolare la palestra a lui sia davvero un atto dovuto, per portare il suo ricordo in un luogo che gli è stato caro. Un modo per continuare ad averlo vicino e per portare la sua storia ed il suo esempio a tutte le generazioni di studenti che passeranno, come lui, tra quelle aule".