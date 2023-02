I compagni di scuola non dimenticano: un ulivo nel ricordo di Luca

Luca pochi giorni fa avrebbe compiuto 18 anni. Il 9 febbraio avrebbe spento la 18esima candelina entrando a pieno titolo nel mondo degli adulti. Ma un destino crudele lo ha strappato prematuramente alla vita. I suoi compagni di classe non lo hanno dimenticato e sabato scorso hanno organizzato una cerimonia all'istituto Iris Versari di Cesano Maderno per ricordarlo.

Hanno piantumato un ulivo, per testimoniare come la memoria di Luca sia capace di generare frutto. “Perché il ricordo può finire, la memoria rimane” ha ricordato la dirigente scolastica Maria Grazia Di Battista. Il ricordo di Luca è più vivo che mai. Tra i compagni della sua classe, la IV AS, Luca è presente, anche se alla fine del 2022 un tumore molto aggressivo e veloce lo ha strappato alla vita. Oltre a piantare l'ulivo gli studenti, i genitori, gli insegnanti e tutta la scuola hanno organizzato una raccolta fondi in sua memoria destinata alla Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) in particolare alle attività di sostegno a bambini malati oncologici in cura nel reparto di pediatria dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano e alle loro famiglie.

“Abbiamo scelto di sostenere i bambini e ragazzi che, come hai dovuto fare tu, stanno lottando contro la malattia. Crediamo sia il gesto più bello per ricordarti tutti insieme" hanno scritto i suoi compagni di classe nel promuovere la raccolta fondi che ha donato oltre 6mila euro per il progetto 'Child Care'. Oggi quegli stessi ragazzi hanno iniziato a prendersi cura di quell’ulivo che si fa memoria e diventa allo stesso tempo simbolo di condivisione. I rami cresceranno, per intrecciarsi. Per ora sono piccoli, ma sono già abbastanza forti da essere diventati un abbraccio per i genitori, il fratello e i nonni di Luca, presenti alla cerimonia. Anche la Lega italiana per la lotta contro i tumori Milano Monza Brianza, con la responsabile del settore Simonetta Sborea, ha voluto essere presente alla mattinata dedicata a Luca, per ringraziare tutti dell’importante gesto e ricordare il giovane studente.