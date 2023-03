Luca, il 16enne scomparso, è stato ritrovato

"Luca è stato ritrovato. La notizia che tutti aspettavano è arrivata poco fa". A scriverlo, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Brugherio Marco Troiano.

La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 marzo. Per ora non ci sono ancora dettagli in merito al ritrovamento del ragazzino di Brugherio per il quale ieri, venerdì 3 marzo, la prefettura aveva inviato una comunicazione di ricerca. Luca era uscito di casa all'alba, portando con sé solo un sacco a pelo e uno zaino e senza dire nulla. Il 16enne, residente in città, è scomparso da oltre ventiquattro ore e la prefettura di Monza e Brianza aveva diramato un appello comunicando le ricerche in corso.

Il piano di ricerca è stato attivato nel pomeriggio di venerdì 3 marzo: i carabinieri di Brugherio cercano il 16enne che si è allontanato senza dare più notizie di sé. "Nato nel 2006, di origine vietnamita, e residente a Brugherio Luca Cuong Perego si è allontanato con uno zaino e un sacco a pelo senza riferire nulla circa la propria destinazione" si legge nella nota diramata dalla prefettura.