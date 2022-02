A Monza che cosa sorgerà dove adesso arriva il luna park?

Per i più piccoli è già iniziato il conto alla rovescia. All'inizio di marzo nell'area dell'ex Macello di Monza arriveranno le giostre. Un luna park con attrazioni e divertimenti per grandi e piccini che allieteranno queste giornate di fine inverno.

La notizia è stata accolta con gioia da tantissimi monzesi, ma non sono mancati i detrattori. Non c'è polemica nei confronti dei giostrai, ma c'è preoccupazione nella possibilità che altre iniziative di questo tipo si possano ripetere nella grande area dove è in programma la realizzazione del polo scolastico innovativo che porterà alla realizzazione delle nuove sedi delle scuole Citterio e Bellani. Nella delibera di Giunta che annuncia l'arrivo delle giostre si rassicurano i monzesi sul futuro del cantiere ancora in attesa di ricevere il via libera da parte di Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente).

"Le aree suddette (quelle dello skate park dove verranno allestite le giostre, ndr) - si legge nella determina - rientrano nella piena e legittima disponibilità dell’Ente ed il loro utilizzo non dà luogo ad interferenze con la localizzazione del progetto per la realizzazione del “Polo scolastico innovativo” di cui alla deliberazione di Giunta comunale n.324 del 29/09/2015, attualmente oggetto di valutazione da parte di ARPA per l’impatto ambientale, né determina alcun tipo di pregiudizio

in ordine alla situazione giuridica relativa all’area ex-Macello, come ampiamente espresso nella deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 25/05/2021". Così che anche in futuro quell'area potrà ospitare i cosidetti spettacoli viaggianti.

Non è ancora stata annunciata la data di arrivo del luna park. Sosterà al massimo per tre settimane. La tariffa giornalierà è di 80 euro, lo spazio potrà essere occupato per un massimo di 21 giorni, le attività potranno svolgersi nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30, nei festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 19.30. E' vietato l'utilizzo di diffusori di audio e altoparlanti. E naturalmente niente animali.