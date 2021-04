Lutto cittadino ad Agrate Brianza per l'ultimo saluto a Don Mauro

I funerali del parroco - celebrati dall'arcivescovo Mario Delpini - sono in programma per venerdì 9 aprile

Lutto cittadino ad Agrate Brianza. Il sindaco del comune brianzolo, in seguito alla scomparsa del parroco della comunità pastorale Casa di Betania Don Mauro Radice, con un'ordinanza ha proclamato il lutto cittadino dalle ore 15 di giovedì 8 aprile e per la giornata di venerdì 9 aprile, giorno in cui sono in programma i funerali del religioso.

In segno di profondo cordoglio verranno esposte bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici in segno di lutto.

"Inoltre si invitano tutti i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, le associazioni e le istituzioni scolastiche agratesi a esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante un minuto di silenzio in segno di raccoglimento e rispetto ed evitando qualunque comportamento che contrasti con il proclamato lutto e con la normativa in materia di prevenzione al contagio da COVID 19" si legge nella nota ufficiale del comune.

Venerdì 9 aprile i funerali di Don Mauro

L’ultimo saluto a don Mauro Radice sarà ufficiato dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Saranno celebrati venerdì 9 aprile, alle 10.30, sotto al tendone dell’oratorio padre Clemente Vismara di Agrate Brianza le esequie di don Mauro Radice, 72 anni, parroco di Agrate che mercoledì 7 aprile è stato stroncato dal covid. Il sacerdote, molto amato dalla comunità agratese, era ricoverato da settimane nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Vimercate. Le sue condizioni fin da subito si sono presentate molto serie, ma i suoi fedeli hanno sperato fino all’ultimo nella ripresa.

Il funerale verrà celebrato da monsignor Delpini e verrà trasmesso anche su Youtube. Inoltre fuori dal tendone verranno allestiti posti a sedere e schermi per permettere ai fedeli di partecipare in presenza e in sicurezza ai funerali. I cancelli dell’oratorio verranno aperti alle 9.30 fino al raggiungimento della massima capienza nel pieno rispetto delle prescrizioni covid (non potranno esserci persone che assistono in piedi ai funerali).