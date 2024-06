Controlli nelle macellerie islamiche: intervenuto anche il personale Ats per carne "non fresca"

Controlli alle attività commerciali di Meda da parte della polizia Locale che ha rilevato delle criticità in alcuni punti vendita islamici in via Matteotti e corso Italia. Nel primo sono state rilevate irregolarità amministrative a causa della mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura del negozio. Dopo un controllo più accurato è stato però richiesto anche l'intervento del personale di Ats perché all’interno della macelleria è stata trovata della carne non fresca. Il giorno dopo i controlli si sono spostati nella macelleria islamica in corso Italia e anche in questo caso non c'era nessuna indicazione sugli orari di apertura e chiusura. Entrambi i locali per questo motivo sono stati multati con 300 euro di sanzione.