Violenta lite in strada, spunta anche un crick: due arresti a Macherio

In seguito all'intervento sono rimasti feriti anche alcuni carabinieri. L'intervento delle pattuglie in via Della Resistenza

Una violenta lite a colpi di crick, due arresti e alcuni carabinieri feriti. E' successo a Macherio nella nottata di lunedì 24 maggio quando in via Della Resistenza per un acceso litigio sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza.

I carabinieri hanno trovato due persone in strada che dalle parole, per una discussione per futili motivi, erano venuti alle mani. Uno di loro ha impugnato anche un crick e ha iniziato a colpire il rivale, la sua auto e un terzo uomo estraneo ai fatti. Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie inviate da Desio e Seregno per evitare che l'esplosione di violenza potesse degenerare.

Durante l'intervento, nel tentativo di separare i due contendenti, sono rimasti lievemente feriti anche alcuni militari che sono stati visitati presso l'ospedale San Gerardo di Monza e dimessi con qualche giorno di prognosi.

In manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale sono finiti due uomini italiani, residenti a Macherio, di 32 e 38 anni.