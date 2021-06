Abbandona cinque coniglietti in un parcheggio: a salvarli i volontari di Enpa

Abbandonano cinque coniglietti in un parcheggio destinandoli a morte certa per investimento o come prede dei selvatici. Ma, fortunatamente, una cittadina ha notato la loro presenza e grazie all’intervento tempestivo dei volontari dell’Enpa di Monza gli animali sono stati messi in sicurezza.

Il recupero è avvenuto a Macherio. I conigli erano stati abbandonati, presumibilmente di notte, nel grande parcheggio di via Lambro al confine con Triuggio. Un luogo particolarmente rischioso per i piccoli che avrebbero potuto diventare prede di cani e di animali selvatici presenti in zona, o investiti dalle auto in transito.

Ma fortunatamente i cinque coniglietti sono stati recuperati. La segnalazione dell’abbandono è arrivata sulla pagina Facebook di Enpa Monza. I volontari sono andati a recuperarli. Ma non è stato un recupero semplice: uno dei conigli, terrorizzato, si era rintanato fin dentro al motore ma visibile dietro la griglia del paraurti.

Portati immediatamente al rifugio di Monza, i cinque coniglietti sono stati battezzati come altrettanti segni zodiacali: Libra, Virgo, Pisces, Taurus e Scorpio. Sono in attesa di completare l’iter sanitario, al termine del quale saranno disponibili per un’adozione finalmente consapevole e “per sempre”.

Alla vigilia delle vacanze estive si ripresenta il triste caso degli animali abbandonati. Non solo cani e gatti ma anche conigli che, troppo spesso, vengono acquistati con leggerezza dai genitori per rispondere alle richieste dei figli che desiderano un animale domestico.

“I conigli non sono sostituti di cani e gatti – ricordano dall’Enpa sono animali molto delicati e con precise necessità”.

Per chi desidera dare una casa ai tanti conigli presenti nel rifugio di via San Damiano è possibile inviare un’email a selvatici@enpamonza.it