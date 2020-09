Tracce di escrementi di topi: la scuola dell'infanzia non riapre

Salta la campanella del primo giorno di scuola per i bambini della scuola d’infanzia di Macherio. Lunedì tutti a casa: nell’istituto di via Visconti sono state ritrovate tracce di escrementi di topi in diversi punti dell'edificio.



A comunicarlo con una lettera inviata ai genitori direttamente il primo cittadino Mariarosa Redaelli che ieri sera ha emesso l'ordinanza di chiusura della scuola. “Come potete immaginare ci si è immediatamente attivati per organizzare i dovuti interventi di deratizzazione e conseguente pulizia e sanificazione – scrive il sindaco -. A detta dei tecnici che stanno effettuando l’intervento le tracce presenti all’interno della scuola risalgono a non più di una settimana. Tali interventi comportano tempi tecnici rigorosamente da rispettare oltre al tempo necessario alle insegnanti per organizzare l’accoglienza degli alunni. Ciò non consente l’inizio dell’attività scolastica nella data prevista”.



Il rinvio è di alcuni giorni: la scuola dell’infanzia riaprirà giovedì 10 settembre. Il primo cittadino rassicura i genitori, scusandosi per il disagio che questo ritardo porterà alle famiglie. In molti, dall’oggi al domani, dovranno riorganizzarsi con lavoro e con impegni.



“Mi rendo conto del disagio che una simile situazione possa comportare, ma la sicurezza dei locali scolastici dove i nostri bambini trascorrono gran parte della loro quotidianità e l’igiene degli spazi sono elementi di fondamentale priorità a garanzia della salute e del benessere dei bambini – aggiunge Redaelli -. Sono certa che possiate comprendere la mia difficoltà nel prendere questa decisione che coinvolge anche tutti voi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.