In Brianza il dipinto di una Madonnina è stato imbrattato e riempito di escrementi

Un dipinto raffiguarnte la Madonna in una edicola votiva della Brianza è stato sfregiato e vandalizzato, coperto da escrementi. Succede a Nova Milanese e l'episodio, insieme ai vandalismi che nella zona di via Grandi hanno colpito anche le vetture dei residenti che si sono ritrovati vetri rotti è stato denunciato sui social.

Il raid vandalico sarebbe andato in scena nella nottata tra mercoledì e giovedì, ad agire forse una banda di ragazzini. La Madonnina è stata completamente imbrattata dal gesto vandalico con gli escrementi che ne hanno coperto anche il volto del dipinto. Un episodio che è stato duramente condannato dalla comunità che è rimasta sgomenta davanti all'accaduto e, in tempi brevissimi, qualcuno si è adoperato anche per ripulire lo scempio di cui era stata fatta oggetto l'edicola votiva fatta costruire dagli Alpini.