Si è sentito male al volante della sua auto e ha provato a chiedere aiuto ma anzichè sostenerlo alcuni passanti si sono spaventati, temendo di essere truffati. Così l'uomo si è diretto dove era sicuro di trovare aiuto: il comando della polizia locale che distava pochi metri da lì.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì quando alle 15.15 un veicolo si è fermato all'improvviso proprio davanti alla sede della polizia locale, in via Marsala. Vicino all'ingresso c'erano alcuni agenti, un ufficiale e il comandante, Giovanni Dongiovanni, che si sono subito accorti che quell'uomo aveva bisogno di qualcosa: è bastato un gesto dall'auto con il braccio per far scattare i soccorsi. L'uomo, con voce flebile, ha spiegato di sentirsi male, di essere stato sorpreso da un malore e di non riuscire più a muoversi.

Al conducente, un 50enne residente in città, sono state prestate le prime cure ed è stato accompagnato negli uffici del comando in attesa dell'arrivo di un'ambulanza mentre l'auto è stata presa in custodia dagli agenti.

Il 50enne è stato poi trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo e agli agenti ha raccontato di esseresi fermato proprio davanti al comando perchè poco prima, passando in alcune vie nei dintorni del quartiere, aveva chiesto aiuto ad alcuni passanti ma anzichè prestargli assistenza pensavano si fosse trattato di una truffa, ignorandolo.

L'uomo, secondo quanto reso noto, si è ripreso e ora sta bene.