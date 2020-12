Malore a Camparada, si accascia a terra: trasportato in codice rosso all'ospedale

Prima il malore, poi la corsa in codice rosso al pronto soccorso. È stato trasportato all’ospedale di Vimercate in codice rosso l’uomo di 77 anni che nella mattinata di mercoledì 16 dicembre è stato colto da malore in viale Milano a Camparada.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 10.30, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.

L’uomo è stato stabilizzato e trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso. Le sue condizioni sarebbero critiche.