Malore in strada, maxi intervento dei soccorsi a Ceriano Laghetto

Mobilitazione di soccorsi a Ceriano Laghetto, nella mattinata di giovedì 18 aprile. In via Giuseppe Mazzini, una traversa di via I Maggio, poco prima delle 7.30 si sono precipitati i soccorsi del 118 con quattro ambulanze e l'elicottero del 118. L'azienda regionale Emergenza e Urgenza ha inviato i mezzi di soccorso in seguito a una richiesta di intervento per un uomo di 47 anni sorpreso da un malore in strada.

Il 47enne sarebbe stato trovato accasciato a terra, in strada. Il personale sanitario lo ha soccorso e trasferito in codice rosso in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. L'elicottero è atterrato in un piccolo spazio verde vicino alla strada e l'arrivo del dispiegamento di mezzi di emergenza nel piccolo comune brianzolo giovedì mattina non è passato in osservato e ha destato attenzione tra diversi passanti.