Malore fatale al volante, muore 60enne in strada

Malore fatale al volante domenica mattina a Seregno per un uomo di sessant'anni. Poco dopo le 8 la Fiat con al volante un sessantenne di origini cinesi, commerciante, ha accostato e un passante ha notato l'uomo accasciarsi sul volante. Immediatamente è partita la chiamata ai soccorsi e in via Milano sono giunte una ambulanza e una automedica inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

Sil posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno ricostruito le fasi dell'accaduto. Il sessantenne è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito, con le manovre di rianimazione in corso, all'ospedale di Desio. Purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto con tutta probabilità a causa del malore improvviso.