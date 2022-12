Paura per Meloro, il canditato di Fratelli d'Italia si sente male durante il comizio

"Grazie a tutti per l'affetto dimostrato in queste ore. Solo un po' di stanchezza, ma adesso sto bene e sono già a casa circondato dall'amore della mia famiglia". Questo il post pubblicato da Marco Meloro sulla sua pagina Facebook a poche ore dal malore che lo ha colpito durante un comizio.

Marco Meloro, candidato per Fratelli d'Italia alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, giovedì sera era impegnato in un comizio in un locale di Monza, quando si è sentito poco bene. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e il politico brianzolo è stato trasferito in ospedale in ambulanza per gli accertamenti del caso.

Questa mattina il post per rassicurare i suoi amici e militanti, postando una sua foto vicino all'albero di Natale insieme al suo adorato cane. Marco Meloro, classe 1964, commercialista e componente del coordinamento regionale di Fratelli d'Italia, una lunga carriera politica che lo ha visto ricoprire anche gli incarichi di vicesindaco di Monza e di Seveso sarà candidato alle regionali per Fratelli d’Italia.