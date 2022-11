Malore in palestra, 30enne in codice rosso al San Gerardo

Soccorsi in codice rosso per una donna nella mattinata di martedì 15 novembre. Un'ambulanza e un'automedica del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno sono intervenute in una palestra di Seregno poco dopo le 13. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita da un centro sportivo della città dove una donna di trent'anni sarebbe stata colta da un malore improvviso.

Insieme al personale sanitario sul posto sono giunti anche i militari dell'Arma del Nucleo Operativo Radiomobile. La donna è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.