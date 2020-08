Paura a Veduggio, cade dalla bici e si accascia a terra: trasportato all'ospedale

Prima il malore e la caduta dalla bicicletta, poi la corsa al pronto soccorso. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Desio l'uomo di 54 anni che nella mattinata di lunedì 31 agosto si è sentito male in via Vittorio Veneto a Veduggio.

Tutto è accaduto intorno alle 8.15, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. I primi a prestare aiuto sono stati i passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso e un'ambulanza in codice rosso.

Il 54enne, stabilizzato, è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Desio. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno e gli agenti della polizia locale.