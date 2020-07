Malore a Monza, si accascia a terra: trasportata in codice rosso all'ospedale

Prima il malore, poi la corsa in codice rosso al pronto soccorso. È stata trasportata al San Gerardo in codice rosso la donna di 52 anni che nel pomeriggio di lunedì 20 luglio è stata colta da malore in viale Sicilia a Monza (zona Cederna).

Tutto è accaduto intorno alle 13, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. I primi a prestarle aiuto sono stati i passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza in codice rosso e i sanitari dopo averla stabilizzata l'hanno trasportata a sirene spiegate al nosocomio cittadino. Le sue condizioni sarebbero serie.