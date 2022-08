Malore in ditta: 55enne in ospedale in codice rosso

Un malore e poi la chiamata immediata al 118. Vittima un lavoratore di 55 anni. Da quanto riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) i soccorsi sono scattati poco prima delle 11 di mercoledì 31 agosto.

Nell'azienda di via Cattaneo a Vimercate sono arrivate ambulanza e automedica in codice rosso. Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito molto serie. Dopo i primi soccorsi in loco il 55enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vimercate.

Sul posto anche i carabinierie gli agenti della polizia locale di Vimercate. A loro spetterà ricostruire la dinamica dell'accaduto.