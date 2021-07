Ambulanze e vigili del fuoco in piscina: bruciore agli occhi e malessere per sei persone

A causare la reazione forse alcuni prodotti utilizzati per la pulizia e il trattamento dell'impianto. E' accaduto nella mattinata di mercoledì 7 luglio. Accertamenti in corso

Vigili del fuoco e mezzi di emergenza del 118 mercoledì nella tarda mattinata sono intervenuti al centro sportivo Triante che ospita la piscina comunale. Alcune persone - sei in tutto - hanno accusato un lieve malessere mentre stavano nuotando all'interno della vasca della struttura.

Soccorsi in piscina

Bruciore agli occhi, fastidio alle vie respiratorie e sensazione di malessere: sintomi che sembrerebbero essere collegati alla possibile all'inalazione di prodotti per la pulizia dei locali e il trattamento dell'impianto. Al momento dell'accaduto all'interno della strutta era presente una decina di persone e alcuni dei bagnanti hanno accusato i segnali di malessere e sono stati visitati in posto dal personale sanitario giunto in via Pitagora con due ambulanze e un'automedica. Ad accusare i sintomi sono state quattro donne di 30, 53, 74 e 50 anni insiema a due uomini di 36 e 41 anni. Solo uno dei bagnanti è stato trasferito a scopo precauzionale in pronto soccorso per allergia.

L'intervento per la pulizia della vasca

A Triante intorno a mezzogiorno sono arrivati anche i vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza che hanno effettuato un sopralluogo e una verifica nell'impianto, limitandosi a provvedere all'areazione dei locali. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Secondo quanto reso noto dal comando di via Marsala nell'impianto risulta fosse in corso un intervento di manutenzione della vasca dei bambini con l'utilizzo di un prodotto che - forse a causa di una interazione con il cloro presente all'interno di una tubatura - avrebbe prodotto alcune esalazioni di vapori. La struttura è stata temporaneamente chiusa e i responsabili sono in attesa di un sopralluogo da parte di Ats per gli accertamenti del caso.