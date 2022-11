Resta a piedi e rischia di perdere il volo, ma i poliziotti si fermano e gli cambiano la gomma

Quando è rimasto a piedi, solo e sotto la pioggia era preoccupatissimo. Avrebbe perso il volo. Ma lungo la sua strada sono apparsi gli 'angeli in divisa'. Una storia a lieto fine quella che viene raccontata sulla pagina Facebook Agente Lisa, profilo friendly della polizia di Stato dove vengono raccontate le attività svolte dagli agenti in tutta Italia, e fornite informazioni utili per non finire nella rete dei truffatori.

Una storia a lieto fine quella che arriva proprio dalla Lombardia. La storia di Donato e di Nicola, due agenti dell'Unità cinofila di Milano che mentre stavano per rientrare in commissariato al termine del turno di lavoro lungo la strada hanno incontrato un uomo in difficoltà. Il giovane era accanto alla sua auto: aveva la gomma squarciata, ed era molto preoccupato. Era diretto a Malpensa dove aveva un volo, ma rischiava di rimanere a terra.

I due poliziotti si sono subito rimboccati le maniche e all'alba, sotto la pioggia, gli hanno cambiato la gomma. Così che il giovane ha potuto raggiungere l'aeroporto. "Gli agenti hanno posticipato di un po’ il loro riposo dopo la notte, ma il sorriso e la gratitudine del ragazzo sono stati impagabili" si legge sulla pagina Facebook Agente Lisa.