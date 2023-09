Maltempo in Brianza: alberi caduti, allagamenti e tetti divelti. Tromba d'aria a Bernareggio

L'allerta meteo era stata annunciata e ieri 22 settembre in molte zone della Brianza la pioggia è caduta intensamente, creando molti danni. Dalle 17 una violenta linea temporalesca, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, ha preso vita tra Milanese e Brianza per poi risalire verso Lecchese, successivamente anche Bergamasco e Valtellina. Ci sono stati fenomeni intensi con pioggia, grandine e violente raffiche di vento. Proprio tra Brianza e Lecchese i rain rate orari hanno toccato punte di 200-300mm/ora, valori impressionanti. Inevitabili criticità, allagamenti e alberi sradicati dalla forza del vento, oltre che locali smottamenti e frane tra Lario e Valtellina.

I vigili del fuoco di Monza e Brianza sono stati impegnati in numerosi interventi, oltre 50. I più rilevanti riguardavano tetti scoperchiati, alberi caduti e allagamenti di vario genere.

Ieri sera alle 23.45 risultavano ancora circa 15 interventi da effettuare, a causa del prolungarsi delle condizioni meteo avverse.

Il territorio più colpito da questa ondata di maltempo, risulta essere quello di Bernareggio dove c'è stata una vera e propria tromba d'aria.