Maltempo in Brianza: strade allagate, ponti e muri caduti e oltre 150 interventi dei pompieri

In Brianza la pioggia torrenziale e il conseguente innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua sta provocando in queste ore non pochi danni. Oltre 150 le chiamate in Brianza ai vigili del fuoco. In via Silvio Pellico a Bernareggio, poche ore fa, sono state sfollate tre famiglie per il cedimento di un muro all'interno di un complesso condominiale.

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 maggio, a Cavenago Brianza l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura del tratto di via Manzoni dopo l'isola ecologica. La piena del torrente Pisanegra ha infatti causato il cedimento del ponte carrabile.

Decisamente allarmante anche la situazione tra Agrate Brianza e Caponago, dove sulla Sp13, completamente invasa dall'acqua da ore e poi chiusa al traffico, il conducente di un'auto completamente sommersa è stato tratto in salvo dalla polizia locale.

Ponti e strade chiuse

Anche a Vimercate, con il torrente Molgora in piena, è stata disposta la chiusura del ponte di San Rocco. Sul posto la polizia locale: a destare preoccupazione i tronchi e detriti trasportati dal torrente che rischiano di peggiorare la situazione. In via San Rocco, strada adiacente allo storico ponte e che conduce verso il cimitero di Vimercate, il corso d'acqua è esondato superando anche il ponte pedonale.

Situazione molto critica anche a Biassono: "La situazione attuale è critica nella zona di via Parco, Madonna delle Nevi, San Giorgio, via Volta/Pessina - riferisce il vicesindaco Donato Cesana -. Insieme a Polizia Locale, Ufficio Tecnico e Protezione Civile stiamo gestendo le emergenze. Molte difficoltà, in lenta risoluzione, su via Pessina/Volta, dove le piogge e le acque che arrivano dalla collina verso Macherio hanno massicciamente contribuito agli allagamenti. Chiuso il ponte verso Peregallo (zona Friccico) Chiuso il ponte di San Giorgio verso Villasanta Normale la viabilità in uscita verso Lesmo (Yamaha) Stiamo distribuendo i sacchi di sabbia a San Giorgio e monitorando ogni situazione. Il consiglio è di limitare gli spostamenti allo stretto necessario".

Ad Agliate da stamane si monitora il Lambro, dove l'acqua si è innalzata parecchio. In località Borgo San Dazio c'è paura tra i residenti nonostante le due file di paratie montate nei mesi scorsi a protezione dell'abitato. L'amministrazione comunale di Carate Brianza ha già disposto il montaggio completo delle paratie.

A Costa Lambro, in tarda mattinata, una frana ha interessato la zona del parcheggio a servizio delle scuole elementari. La frana si è riversata lungo la strada trascinando sassi e fango. Mentre via Montello è stato interdetto l'accesso da via Cavour in prossimità della casa di riposo della Rovella. All'opera anche un escavatore che sta lavorando per liberare la carreggiata e consentire il passaggio dei veicoli.

Oltre 150 interventi

A Villasanta il sindaco Luca Ornago ha infine disposto un'ordinanza dopo l'allagamento del del locale servizi nel seminterrato del plesso scolastico A.Villa. "Tutti gli edifici del plesso saranno interessati da un intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza a tutela dell'incolumità di bambini, studenti e personale docente e non docente - ha spiegato il sindaco - Per questo motivo, con opportuna ordinanza, è stata disposta la chiusura della scuola primaria Villa e delle sezioni ospiti della scuola dell'Infanzia Tagliabue per i giorni 16 e 17 maggio".