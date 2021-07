Maltempo in Brianza: oltre 40 interventi dei pompieri in poche ore

Forti temporali su Monza e Brianza: il centralino dei vigili del fuoco va in tilt. Numerose le telefonate con richieste di aiuto giunte al comando monzese di via Mauri a partire dalle 17 di domenica 25 luglio.

In poche ore ben 42 gli interventi che hanno visto impegnati i pompieri per far fronte ai danni causati dai forti venti e dalle abbontanti piogge e grandinate.

La zona più interessata è stata quella nord occindentale: cinque interventi a Carate Brianza e altrettanti a Meda; quattro interventi a Besana Brianza e Seregno; tre ad Aicurzio e a Veduggio; due ad Arcore, Verano, Vimercate; uno ad Albiate, Biassono, Briosco, Giussano, Lentate, Lissone, Mezzago, Nova Milanese, Roncello e Usmate Velate.

Ben venti gli interventi solo per problemi di dissesto statico e di tegole pericolanti; undici quelli per danni causati dall'acqua; sette per alberi pericolanti e per la caduta di rami; due per salvataggi e soccorsi e persino due per spegnere incendi.

Oltre al personale del Comando di Monza, tutti i distaccamenti sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso. Sono stati utlizzati dieci autopompe, due autobotti, due autoscale, un'autoscala tridimensionale, tre furgoni attrezzati per il maltempo e quattro veicoli fuoristrada.