Maltempo a Monza: scende il livello del Lambro ma l'attenzione resta alta

Il livello del Lambro scende ma l'attenzione resta alta.

Lo fanno sapere dal palazzo del comune in piazza Trento e Trieste dove si è da poco concluso l'incontro dell'Unità di crisi dopo l'allerta di ieri dovuta al maltempo. Il livello idrometrico del Lambro alle 10 di oggi, 16 maggio, risulta sceso a 1.80 metri, pari alla soglia di attenzione e non più di allerta.

"Per questo motivo il Coc - spiegano dal comune - ha deciso la riapertura dei ponti in città: i tecnici della protezione civile stanno quindi provvedendo a ripristinare gradualmente il transito veicolare, partendo dal ponte di via Lecco su via Aliprandi."

In queste ore anche le barriere artificiali Noaq allestite ieri pomeriggio stanno venendo progressivamente rimosse dai volontari per liberare le strade.

Nonostante la riapertura dei ponti in città, precisano nuovamente da piazza Trento e Trieste, ancora per la giornata di oggi resteranno interdette al traffico fino a sera le vie Boccaccio, Gerardo dei Tintori, Annoni (nel solo tratto all'intersezione con via Zanzi) e il sottopasso di via Lario. Restano inoltre chiusi anche il Parco e i Giardini Reali, mentre è transitabile Viale Cavriga al solo traffico veicolare.

Per tutta la giornata di oggi resteranno spenti i varchi Ztl in centro.