Violento nubifragio a Monza e Bianza, oltre 20 gli interventi dei vigili del fuoco

Cantine e strade allagate, tetti scoperchiati, automobilisti in difficoltà e alberi pericolanti. I vigili del fuoco nella giornata di ieri venerdì 21 giugno sono stati ancora una volta impegnati a causa degli effetti del maltempo. Sono stati effettuati oltre 20 interventi dì soccorso tecnico urgente su tutta la provincia di Monza e Brianza, legati alla forte ondata di maltempo che si abbattuta in serata. Il vento forte ha provocato la caduta di numerosi alberi.

Le squadre del comando di Monza e Brianza sono state impegnate fin oltre le 23 in tutta la provincia, al momento la situazione risulta essere sotto controllo. Seguiranno aggiornamenti.