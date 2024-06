Brianza flagellata dal maltempo: sottopassi allagati e automobilisti bloccati nelle auto

La Brianza ancora sotto la morsa del maltempo. Dopo i forti acquazzoni che si sono abbattuti nel pomeriggio di martedì 11 giugno su Monza e sulla provincia, anche nella serata e nella nottata il maltempo non ha abbandonato il territorio.

Sono 20 gli interventi che hanno visto impegnati nelle ultime ore i vigili del fuoco del comando di Monza, soprattutto per chiamate per allagamenti. Il comune più flagellato dalla pioggia è stato Agrate Brianza dove i pompieri sono dovuti intervenire anche per salvare automobilisti rimasti intrappolati nei sottopassi allagati. Dal comando dei vigili del fuoco di Monza fanno sapere che, al momento, la situazione è sotto controllo.

Le previsioni per oggi annunciano ancora precipitazioni. Inbfatti, malgrado le schiarite e il sole di questa mattina secondo il bollettino della Protezione civile della Regione Lombardia, "sono previsti rovesci sparsi o residui temporali tra la notte e la prima mattinata del 12 giugno n particolare sulle zone centrali ed orientali. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio attivazione di nuovi rovesci e temporali, a partire dalle zone occidentali e meridionali, in estensione e diffusione verso Nord-Est tra il pomeriggio e la sera. Possibili fenomeni convettivi localmente forti, specie su pianura e sulle zone prealpine. Precipitazioni tendenti ad attenuarsi nella notte di giovedì 13 giugno. Si segnalano possibili locali cumulate di precipitazione in 12 ore tra 50 e 80 mm in serata su pianura e Prealpi. Ventilazione in generale moderata con qualche rinforzo in quota, localmente forte durante gli eventi convettivi più intensi".