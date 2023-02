Il rapper MamboLosco ringrazia il San Gerardo

"Ringrazio il personale dell’ospedale San Gerardo di Monza, tutti i medici, gli infermieri che mi hanno assistito e hanno dato il meglio di loro durante la mia convalescenza. Ho ottenuto ottimi risultati”. Queste le parole di William Miller Hickman III, in arte MamboLosco, il rapper italiano con cittadinanza statunitense, che nelle scorse ore ha lasciato l'ospedale di via Pergolesi dopo essere stato sottoposto a un intervento in Chirurgia toracica, diretta dal dottor Enrico Cassina.

“Con un piccolo intervento chirurgico in toracoscopia abbiamo risolto definitivamente il problema”, spiega il dottor Eliseo Passera che ha operato l’artista. Un’appropriata selezione dei pazienti e una lunga esperienza chirurgica nel campo rappresentano le condizioni vincenti per ottenere il successo in questo tipo di chirurgia.

“Esperienza, professionalità, ricerca, territorio e sede fanno la differenza - sottolinea il direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Silvano Casazza -. Il luogo dove ricevere le cure non è di poca importanza e l’ospedale San Gerardo, ancora una volta, si è dimostrato all’altezza tanto da diventare un centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale, scelto anche da personaggi di rilievo”.