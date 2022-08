Ruba portafogli alla prof del figlio 12enne al colloquio (e si carica anche i punti Esselunga)

Al colloquio del figlio, approfittando di un attimo di distrazione della professoressa che le stava presentando l'andamento scolastico del ragazzo - all'epoca di 12 anni - le ha messo le mani nella borsetta e le ha rubato il portafogli. E poi ha usato le tessere bancomat per comprare diversi articoli e ha convertito anche i punti della tessera fidaty dell'Esselunga, spostando il saldo sulla sua carta personale. Un furto che risale al 2017 per cui ora la donna - che era stata denunciata dai carabinieri - dovrà scontare una pena di un anno e quattro mesi in seguito alla condanna giunta al termine della vicenda processuale.

Il furto a scuola

I fatti erano avvenuti in una scuola media di Verano Brianza durante un colloquio con la professoressa del figlio 12enne. La donna, una 41enne caratese con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, si era impossessata del portafoglio della docente con dentro denaro, documenti personali e carte di credito utilizzate poi per acquisti. La 41enne avrebbe "rubato" anche i punti fidaty di un supermercato, spostandoli dalla tessera della vittima alla sua personale.

Dopo la denuncia della vittima, i carabinieri di Besana in Brianza avevano identificato la donna per cui era scattata una denuncia. Nei giorni scorsi, al termine della vicenda processuale, è arrivata la condanna a un anno e quattro mesi. Nel passato della signora figura anche un precedente per furto, avvenuto nel 2018 a Mariano Comense dove la 41enne, dopo aver forzato la saracinesca di un negozio, aveva tentato di portare via generi alimentari e di elettronica, senza riuscirvi. Nell’occasione addosso aveva un piede di porco e uno spadino da effrazione. E per questo era stata arrestata dai carabinieri.