"Aiutateci a tenere pulito: mancano cestini nel parco"

"Servono cestini nel Parco. E poi, naturalmente, speriamo vengano utilizzati. Ma se non si fa il primo passo il rischio è che le persone gettino i rifiuti per terra". A parlare è Barbara Zizza, referente per Monza e la Brianza della Lega italiana difesa animali e ambiente. Zizza nella giornata di giovedì 14 ottobre si è recata, con un'amica, nell'area verde nei pressi del pratone del Roccolo dove qualche giorno prima aveva notato tanti rifiuti abbandonati.

Armata di un grande sacco dell'immondizia e in compagnia del suo inseparabile cane Holly, ha unito il momento della passeggiata con quello della pulizia dell'ambiente. "In dieci minuti io e la mia amica abbiamo riempito un sacco grande di plastica - prosegue -. Abbiamo raccolto bottiglie di vetro, bottigliette di plastica alcune ancora piene di acqua, lattine, polistirolo, qualche mascherina, un assorbente igienico e ancora il nastro bianco e rosso utilizzato per delimitare l'area degli eventi durante il Gran Premio. Una volta raccolta l'immondizia è stato difficile trovare un bidone dove gettarla. Così come trovare un cestino".

Zizza non è nuova a queste 'passeggiate ecologiche'. Con i volontari della Leidaa da tempo organizza passeggiate nei parchi della Brianza insieme ai cani. Armati di sacchetti e di guanti i volontari raccolgono i tanti rifiuti che purtroppo ancora oggi vengono abbandonati nelle aree verdi. "Servono cestini, non solo nel Parco ma anche per la città. Così che non ci possano più essere scuse a chi getta i rifiuti", ha concluso