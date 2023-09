Il maniaco seriale (in trasferta da Monza) che palpeggia le donne: "Io devo fare sesso"

Ha fermato la sua vittima in strada chiedendole se secondo lei ci fosse “una falla nell’essere umano”. Poi, quando lei ha cercato di allontanarsi, l’ha rincorsa, raggiunta e palpeggiata. E ai poliziotti che l’hanno fermato ha cercato di giustificarsi a modo suo, dicendo di avere le sue “esigenze”.

In manette, con l’accusa di violenza sessuale, è finito un 46enne italiano, residente a Monza. Una sorta di maniaco seriale in azione in centro Milano. Martedì il suo blitz è andato in scena in corso Vittorio Emanuele II, dove ha avvicinato una 22enne italiana e le ha detto: “Secondo te c’è una falla nell’essere umano?”. Spaventata, la giovane ha accelerato il passo ma lui l’ha raggiunta e le ha palpato con violenza i glutei per poi dirle: “Chiama la polizia, chiama i carabinieri, ma tu lo sai quanto costa l’esercito?”. La vittima ha immediatamente denunciato gli abusi ai poliziotti del reparto mobile che erano in Duomo per controllare i tifosi del Newcastle e ha fornito una descrizione dell’uomo.

I precedenti

Rintracciato all’angolo con piazza San Babila, il 46enne è quindi stato arrestato dopo che lui stesso, agli agenti che lo ammanettavano, ha detto: “Io devo far sesso come tutti”. Nel passato dell’uomo ci sono altri due precedenti identici. A gennaio del 2022, infatti, era già finito in manette dopo aver palpeggiato una ragazza che attendeva il tram in via Orefici. A marzo, due mesi dopo, aveva fatto lo stesso con un’altra donna in piazza Castello a cui aveva offerto una rosa prima di molestarla. Il maniaco si trova ora a San Vittore in attesa della convalida dell’arresto. Per l’uomo, che risulta residente nel capoluogo brianzolo potrebbero essere prese misure di prevenzione che lo tengano lontano dal centro di Milano.