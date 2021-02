Avvicina due ragazze, si abbassa i pantaloni in auto poi scappa: indaga la polizia

Al volante di un'auto avrebbe avvicinato due ragazze mentre camminavano per strada, a Monza, e poi si sarebbe abbassato i pantaloni prima di allontanarsi. Giovedì pomeriggio alla centrale operativa della Questura di via Montevecchia è arrivata la segnalazione relativa alla presenza di un presunto maniaco in azione in via Giordani.

A riferire l'episodio è stata una delle due vittime, una giovane che è stata avvicinata da un uomo in macchina mentre era in compagnia di un'amica. Lo sconosciuto - secondo quanto raccontato - avrebbe prima attirato la loro attenzione e poi si sarebbe abbassato i pantaloni intenzionato a rendersi responsabile di atti osceni.

La fuga delle due vittime, impaurite, lo avrebbe però fatto desistere e così al volante dell'auto con cui si era avvicinato è poi ripartito, allontanadosi. Una delle due giovani però ha avuto la prontezza di annotare il numero di targa che è stato fornito anche agli agenti che ora stanno conducendo gli accertamenti sull'episodio. Grazie alle indicazioni si è risaliti al proprietario del veicolo che risulta un uomo di 64 anni. Indagini in corso.