A Monza manifestazione in piazza per l'approvazione del Ddl Zan

Anche la Brianza scende in piazza per chiedere una rapida approvazione del decreto legge Zan contro l’omotransfobia.

Domenica 16 maggio a partire dalle 15, nel pieno rispetto delle indicazioni anticontagio, si svolgerà a Monza, in piazza Trento e Trieste, la mobilitazione promossa dalla Rete Brianza Pride e da Brianza Oltre l’Arcobaleno.

“Anche qui nella grigia e perbenista Monza, ci uniamo al grido che sta attraversando l'Italia: approvate il ddl Zan subito – scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook nella presentazione dell’iniziativa -. Noi persone gay, lesbiche, bisessuali, queer, transgender di Monza Brianza non solo dobbiamo combattere contro discriminazioni e violenze quotidiane, ma dobbiamo spiegare e giustificare che esistiamo.

Che meritiamo uguale libertà di espressione, dobbiamo affermare quotidianamente che esiste altro rispetto alla norma eterosessuale che sembra l'unica possibile. Al nostro grido si uniscono tutte le persone con disabilità, tutte le persone vittime di violenza per la loro identità di genere e per il loro sesso, che ancora non riescono a fare valere la loro voce e vengono screditati e sminuiti”.