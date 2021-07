A Monza in piazza per dire no al green pass

Intanto anche molti ristoratori di Monza e Brianza sono contrari all’introduzione del green pass per i clienti che consumeranno seduti al tavolo (al chiuso) nel bar e nei ristoranti.

Rotondo ha poi annunciato sui social di avere incontrato il prefetto al termine del presidio. “Le faremo avere i documenti scientifici e legali che ci portano a dire no al green pass” aggiunge.

Manifestazione contro il green pass a Monza: l’appuntamento è per oggi, sabato 24 luglio, alle 17.30 in piazza Trento e Trieste.