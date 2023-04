"Regolarizziamo subito gli immigrati": la richiesta dell'Usb di Monza

Permesso di soggiorno per tutti gli immigrati. A chiederlo sono i rappresentanti della Usb (Unione sindacale di base) che hanno organizzato per domenica 30 aprile un’assemblea cittadina. L’appuntamento è alle 15 in via Turati 8.

I promotori richiedono la regolarizzazione di tutti gli immigrati; la riforma del sistema di accoglienza, il rispetto della dignità di chi scappa dalle guerre, dalla povertà e dalla crisi climatica; l’immediata assunzione nelle questure di personale per velocizzare le pratiche di regolarizzazione. “Non siamo merce ma persone, non siamo brace ma lavoratori”, ricordano i promotori.