Anche a Monza gli studenti "fanno rumore" per Giulia

Anche gli studenti di Monza rispondono all’invito della sorella di Giulia Cecchettin. L’Unione degli studenti Lombardia sta coordinando le proteste nelle scuole lombarde. A Monza hanno aderito il liceo Carlo Porta e il liceo Frisi.

“Ci attiveremo contro la violenza patriarcale, per Giulia e per tutte le altre vittime di questo modello di società – si legge nel comunicato stampa dell’UsL - Ogni scuola si attiverà in maniera diversa: alcune lo hanno già fatto proponendo il ‘minuto di rumore’ martedì, altre scuole si stanno attivando in questi giorni. Le attivazioni consisteranno in un corteo interno alla scuola, picchetti alla mattina, flash-mob e appendendo cartelloni e striscioni con slogan ‘Non fare un minuto di silenzio, se domani tocca a me brucia tutto!’, ‘Non vogliamo educazione al rispetto ma al consenso’ e ‘Sui nostri corpi decidiamo noi’”.

Il liceo Porta questa mattina ha risposto all’appello con un minuto di rumore, mentre al Frisi nel pomeriggio è previsto un momento di discussione e di confronto. Intanto a Monza domattina, sabato 25 novembre, Gioventù Nazionale organizza un sit-in davanti alla stazione e poi la deposizione di un mazzo di fiori sulla panchina rossa vicino al liceo classico Zucchi. Mentre la sera di domenica 26 novembre il centro sociale Foa Boccaccio organizza una passeggiata contro la paura e la violenza, con partenza alle 21 dal circolo Zeguina, in via Col di Lana 30