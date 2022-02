"Caro sindaco, ecco la mappa delle strade al buio in città"

In pochi giorni ha raccolto 112 segnalazioni di strade di Monza dove i lampioni non funzionano. E' bastata la creazione di un gruppo Facebook ad hoc che si chiama "Monza al buio" per realizzare in poco tempo la mappatura delle vie dove la sera le luci restono spente.

Artefice di questo lavoro (che anche nelle ultime ore è in via di aggiornamento) è Umberto Tesoro, 43 anni, che da poco si è trasferito in città. Nei prossimi giorni Tesoro - dirigente d'azienda e professore a contratto al Mpi del Politecnico di Milano - consegnerà il suo lavoro al sindaco Dario Allevi e al vice Simone Villa. "Non c'è vena polemica ma solo la volontà di fornire un contributo concreto alla città in cui vivo - spiega -. Sono arrivato a Monza da un anno e mezzo e passeggiando la sera ho notato che c'erano diversi lampioni spenti".

Un problema molto diffuso: da tempo sui gruppi social di Monza è un susseguirsi di segnalazioni di lampioni fiuori uso, sia in centro sia in periferia. Già alla fine del 2021 la consigliera Francesca Pontani (Italia Viva) aveva presentato il problema in consiglio comunale elencando decine di vie dove l'illuminazione non funziona. Lampioni spenti nelle piazze del centro (anche quella del Municipio), nelle periferie, lungo i viali, davanti alle scuole.

"Osservando la mappa emerge che sono davvero tanti i lampioni che non funzionano - prosegue Tesoro -. Cliccando è possibile vedere anche l'indirizzo. Mi auguro che questo contributo venga vissuto dalle istituzioni come un'opportunità". Un elenco già pronto con tutte le vie di Monza dove i cittadini hanno segnalato lampioni che non funzionano. "A Monza ci sono anche lampioni ormai molto vecchi che funzionano a vapori di mercurio e che necessitano di essere sostituiti", aggiunge Tesoro.