Droga, baby gang e criminalità: la mappa delle vie di Monza più presidiate dalla polizia

Oltre al centro della città di Monza, l'attività di prevenzione e presidio è stata estesa ha coinvolto tutto il capoluogo brianzolo, con particolare attenzione ad alcune zone anche in relazione alle valutazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Monza e della Brianza. In città il questore Barilaro ha predisposto servizi di prevenzione e controllo straordinario del territorio in determinate aree del centrocittadino di Monza, per il contrasto al fenomeno dello spacciodi droga e dei reati predatori con in campo equipaggi della questura di Monza e del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, con la collaborazione anche della polizia locale di Monza, suddividendo il territorio in diverse aree così da garantire un'efficiente e diffusa presenza delle forze dell’ordine sul territorio monzese.

Le zone della città più attenzionate sono state: via Solferino, in particolare la zona del Sert e dell’Ospedale Vecchio, il canale Villoresi nel tratto della pista ciclabile, via XX Settembre, via Gramsci, via Manzoni, via Artigianelli, piazza Cambiaghi, spalto Isolino, Piazza Garibaldi, via Vittorio Emanuele, il Ponte dei Leoni, Largo Mazzini, la Stazione di Monza, piazzale Arosio, corso Milano, piazza Indipendenza, piazza Trento e Trieste, piazza Duomo, piazza san Paolo, piazza Carrobiolo, piazza Roma, i giardini Nei, via Durini, via E. da Monza, via Bergamo, giardini di via Modigliani e la pista ciclabile tra via Ghilini e via Buonarroti. A questi controlli si sono aggiunti negli ultimi quattro mesi 68 servizi di controllo straordinario anche in ambito ferroviario, con un impiego di un totale di 200 poliziotti.

Sono state quasi 18mila le persone controllate dalla polizia di Stato nei primi sei mesi dell'anno a Monza e in Brianza: 17.679 soggetti, con un aumento del 33% rispetto al primo semestre 2023 dove a essere state sottoposte a un accertamento durante un controllo da parte degli agenti erano stati in 13.331. E la sicurezza, come attestano i numeri elaborati dalla questura di Monza e Brianza, in città e in provincia passa anche dalla prevenzione. Volanti sulle strade ogni giorno, agenti impegnati in controlli e servizi straordinari che, spiegano dagli uffici di via Montevecchia, il questore Salvatore Barilaro ha potenziato puntando anche sulle misure di prevenzione.

Nell'ambito dei servizi di controllo straordinario negli ultimi quattro mesi sono finite nel mirino anche le stazioni, con un impiego di un totale di 200 poliziotti. Sono state oltre duemila le persone controllate, di cui 150 con precedenti di polizia, 271 extracomunitari, 138 minorenni. Gli accertamenti hanno poi coinvolto anche 18 esercizi commerciali e sono state elevate 11 sanzioni amministrative, tra cui quelle per consumo di droga. Nel corso dei servizi sono state tratte in arresto tre persone, di cui un cittadino croato perché colpito da Mandato di Arresto Europeo, una cittadina italiana per evasione e un cittadino peruviano per violazione del divieto di far ritorno sul territorio nazionale senza autorizzazione. In dieci sono stati indagati per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, porto d’armi e oggetti atti ad offendere e per violazione della legge sull’immigrazione, ed è stata rinvenuta e sequestrata droga per un totale di circa 108 grammi.

Cosa sono e come funzionano le misure di prevenzione

"L’aumento e l’intensificazione dei controlli consente di restringere le maglie del “setaccio” attraverso il quale vengono individuate le persone che commettono i reati o tengono comportamenti devianti e pericolosi" spiegano dagli uffici di via Montevecchia. "Lo strumento delle misure di prevenzione, che il questore ha il potere di emettere, consente di intervenire dove non è possibile applicare la misura della detenzione in carcere o altra pena a seguito del processo penale, infatti le misure di prevenzione sono provvedimenti amministrativi che vanno a limitare o impedire comportamenti che costituiscono reato o sono antisociali e pericolosi, prima che intervengano le misure penali che richiedono i tempi del processo".

I numeri della sicurezza

Nei primi sei mesi dell’anno i poliziotti hanno controllato 17.679 persone, con un aumento del 33% rispetto al primo semestre 2023, sono state arrestate 45 persone, il 45% in più rispetto al primo semestre 2023 (31 persone arrestate), sono state denunciate 207 persone, con un aumento del 49% rispetto al primo semestre 2023 dove le denunce erano state 119. La questura di Monza è stata impegnata anche sul piano del contrasto all’immigrazione irregolare al rimpatrio nei paesi di origine di 36 stranieri irregolari e 27 collocamenti presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri, in attesa dell’identificazione per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale con un totale di 63 allontanamenti in sei mesi per cittadini stranieri irregolari e autori di reati.