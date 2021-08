Marcell Jacobs nel Tempio della Velocità: sarà ospite al Gran Premio di Monza

La medaglia d'oro Marcell Jacobs sarà ospite al prossimo Gran Premio di Formula 1. Ad annunciarlo il sito Hammer Time. Un Gran Premio certamente d'oro quello che si disputerà a Monza dal 10 al 12 settembre.

L'uomo più veloce del mondo, infatti, sarà ospite in tribuna e tra i box. "Sono stato invitato al Gran Premio di Monza - dichiara Marcell Jacobs -. Sono entusiasta. Non potevo assolutamente dire di no. Sono un grandissimo patito, non mi perdo un Gran Premio neppure quando sono via per le gare".

Una passione per la velocità (a quattro ruote) che adesso l'oro olimpico potrà vivere dal vivo. Il sogno di guidare una monoposto sarà difficilmente realizzabile, ma la possibilità di incontrare il suo campione certamente no. "Se incontrassi Hamilton potrei svenire: lui è il mio idolo sportivo" aggiunge il campione.

L'atleta lombardo alle olimpiadi di Tokyo ha conquistato due medaglie d'oro, entrando a pieno titolo nell'olimpo dell'atletica leggera.