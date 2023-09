In Brianza una marcia per dire stop alla violenza

La Brianza si mobilita per dire basta alla violenza. Una grande marcia quella in programma il 30 settembre a Vimercate e che vedrà il coinvolgimento di diverse associazioni. Alle 15 da piazzale Martiri Vimercatesi partirà “Non chiamateli lupi”, manifestazione pubblica contro le violenze. Il corteo si snoderà lungo le vie Ronchi, Rota, Pinamonte, Mazzini, Vittorio Emanuele per concludersi in piazza Linficio.

I promotori dell’evento sono: Libera, Long Live Limo, Su la testa, 25esima ora, Arci Donne Diritti, Arci Aldo Motta, Acli, Coraggiosamente. Per ulteriori informazioni inviare un’email a info@gruppoagenderossevimercate.it.