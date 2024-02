Un appello per trovare Marco Trampetti, l'architetto scomparso nel nulla

Si cerca anche a Monza e in Brianza Marco Trampetti, l'architetto che da alcuni giorni sembra essere scomparso nel nulla. Marco Trampetti è scomparso dalla notte del 5 febbraio da Milano. Dell'uomo, 58 anni, non si hanno notizie da allora, "da quella notte non ha più fatto ritorno a casa a Milano, zona Cesano Boscone", ha riferito a MilanoToday una parente di Trampetti.

L'uomo scomparso ha 58 anni ed è un architetto. Quella notte si è allontanato in auto per accompagnare un amico a casa. Secondo quanto riferito dalla famiglia era alla guida di un Mercedes grigio - targa BE956GC - e indossava un maglione scuro, un pantalone di una tuta ed era senza giacca.

Marco Trampetti è alto 1 metro e 73 centimetri e ha una corporatura media: pesa sui 75 kg. I segni particolari dell'architetto sono un piercing alla bocca e un altro tra le sopracciglia. Oltre alla barba rossa e ai capelli rasati. La famiglia ha fatto denuncia di scomparsa presso i carabinieri nella giornata di giovedì 8 febbraio ma per ora non ci sono aggiornamenti. Ora lancia l'appello anche alla cittadinanza. Chiunque avesse notizie utili si metta in contatto con le forze dell'ordine