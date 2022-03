La casa con i 5 chili di droga nel box doccia e 48mila euro in camera da letto

Da Erba, hanno attraversato la Brianza per arrivare fino a Milano. Per piazzare le dosi di droga. Una sorta di trasferta di lavoro che per una coppia di sessantenni la scorsa notte è però finita con le manette. Un uomo di 63 anni è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a consegnare sostanza stupefacente con la sua auto, a bordo della quale c'era anche la moglie 59enne che è stata denunciata.

Il controllo a Milano e la scoperta

A incastrare i due sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che stavano effettuando dei controlli in zona Sempione, a Milano. ad attirare l'attenzione dei poliziotti è stata una macchina con la coppia a bordo, che procedeva lentamente in via Londonio, come se i due fossero in attesa di incontrare qualcuno. L'intuizione degli investigatori si è rivelata giusta e, infatti, pochi istanti dopo da un portone è uscito un uomo, che è salito a bordo, si è seduto sul sedile posteriore ed è subito risceso dalla vettura dopo aver scambiato qualcosa con il conducente. A quel punto, gli agenti hanno fermato il cliente, un 33enne italiano, che ha confessato di aver appena acquistato 10 grammi di marijuana per 80 euro. Così, ormai a colpo sicuro, i poliziotti hanno bloccato l'auto di marito e moglie e hanno trovato nell'abitacolo altri 285 grammi di "erba".

La perquisizione si è poi spostata a casa della coppia, che vive a Erba, nel Comasco. Lì, da un box doccia inutilizzato, sono saltati fuori altri 5 chili di marijuana oltre che 50 grammi di hashish. In camera da letto, in alcuni sacchetti, sono invece stati scoperti e sequestrati 48mila euro in contanti.